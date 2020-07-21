За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 42 человека

За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, скончались 42 человека.
Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.
По ее словам, из них в Бишкеке – 9, в Оше – 2, в Чуйской области – 3, в Ошской области – 7, в Таласской области – 7, в Нарынской области – 7, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области – 1.
Всего число умерших от коронавируса составило 1 тыс. 79 случаев.
За весь период в стране зарегистрировано 28 тыс. 251 случай COVID-19. Из них выздоровели 14 тыс. 776 человек.
Источник: кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!