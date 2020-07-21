За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 42 человека

За сутки от коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, скончались 42 человека.

Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее словам, из них в Бишкеке – 9, в Оше – 2, в Чуйской области – 3, в Ошской области – 7, в Таласской области – 7, в Нарынской области – 7, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области – 1.

Всего число умерших от коронавируса составило 1 тыс. 79 случаев.

За весь период в стране зарегистрировано 28 тыс. 251 случай COVID-19. Из них выздоровели 14 тыс. 776 человек.

Источник: кабар