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За сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 28 251

Всего с марта зарегистрирован 28 251 случай заражения.

За сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 21 июля на брифинге по коронавирусу.

Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:

- Бишкек – 323

- Ошская область – 217

- Иссык-Кульская область – 154

- Чуйская область – 122

- Жалал-Абадская область – 107

- Таласская область – 70

- Баткенская область – 61

- Нарынская область – 54

Из них 336 лабораторно подтвержденных случаев и 772 – клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи.

Всего с марта зарегистрирован 28 251 случай заражения.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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