За сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 28 251

Всего с марта зарегистрирован 28 251 случай заражения.
За сутки подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 21 июля на брифинге по коронавирусу.
Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:
- Бишкек – 323
- Ошская область – 217
- Иссык-Кульская область – 154
- Чуйская область – 122
- Жалал-Абадская область – 107
- Таласская область – 70
- Баткенская область – 61
- Нарынская область – 54
Из них 336 лабораторно подтвержденных случаев и 772 – клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи.
Всего с марта зарегистрирован 28 251 случай заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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