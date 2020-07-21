ОАО «МАМ» выделило свыше 1,7 миллиона сомов для покупки плазмафереза «Гемос-ПФ»

Аппарат предназначен для экстракорпорального очищения крови.

Такие применяют более чем в 780 медицинских организациях СНГ

Финансовую помощь для приобретения плазмафереза «Гемос-ПФ» за 1 млн 780 тыс. сомов оказало ОАО «Международный аэропорт «Манас» Министерству здравоохранения КР. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Плазмаферез «Гемос-ПФ» предназначен для проведения процедур экстракорпорального очищения крови пациентов и соответствует последним международным стандартам.

Его применение в больницах Кыргызстана поможет уменьшить расход дорогостоящих медикаментов, сократить период нахождения пациентов в отделениях интенсивной терапии и общую продолжительность лечения, а также снизить летальность.

На сегодняшний день аппарат «Гемос» используют более чем в 780 медицинских организациях СНГ, что свидетельствует о высокой эффективности лечения.

Пресс-служба Министерства здравоохранения КР

Источник: vesti.kg