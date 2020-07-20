(Видео) Студента из Пакистана, который помогает медикам в дневном стационаре, избили в горах

У молодого человека начался приступ эпилепсии

Студента из Пакистана, который помогает врачам в одном из дневных стационаров Бишкека, избили в горах вместе с друзьями. Об этом пользователь под ником kg_atlant сообщил в своем Twitter.

На видео у одного из студентов предположительно произошел приступ эпилепсии.

Источник: vesti.kg