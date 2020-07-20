Новый учебный год в школах начнется с дистанционного обучения – Минобразования КР

Министерство образования и науки (МОН) КР готовится к 2020-2021 учебному году в соответствии с утвержденным пост-антикризисным планом, сообщает пресс-служба ведомства.
«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, ведется подготовка организации дистанционного обучения в первой четверти нового учебного года», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, если санитарно-эпидемиологические службы решат, что в отдельных районах распространение коронавируса не представляет угрозы, то организация учебного процесса в этих школах будет рассматриваться отдельно.
Поэтому Минобразования КР считается целесообразным, чтобы учителя, родители и ученики начали подготовку к дистанционному обучению. Если ситуация изменится к лучшему, то ученики смогут посещать школу в реальном режиме.
В настоящее время в Министерстве образования и науки КР создан экспертно-консультативный совет, состоящий из практикующих учителей, экспертов и руководителей образовательных организаций. Совет будет анализировать опыт других стран и принимать решения с учетом безопасности детей и учителей, а также возрастных особенностей учащихся.
Команда опытных методистов, педагогов, экспертов изучила содержание и расписание прошлых практик телевизионных уроков и начала разработку видеоконтента. Занятия охватывают все уровни дошкольного и школьного образования. Основной упор делается на качество, реализуется компетентностный подход. Было разработано методическое руководство, содержащее конкретные методические и технические требования.
Кроме того, будет организован учебный цикл для учителей и методистов, успешные практики будут распространены по всей стране. Ведется работа по совершенствованию онлайн тестирования школьников. Осуществлена оцифровка школьных учебников и их размещение на платформе kitep.edu.gov.kg для использования в дистанционном образовательном процессе.
Источник: Кабар
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