Информация о том, что Азимжан Аскаров не получает никакой медпомощи, не соответствует действительности, – ГСИН

Аскаров отбывает наказание в исправительной колонии №19.
Информация о том, что осужденный на пожизненный срок Азимжан Аскаров не получает никакой медицинской помощи, не соответствует действительности. Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
Аскаров отбывает наказание в исправительной колонии №19.
“Здание колонии, где отбывает наказание Азимжан Аскаров, новое, там есть все необходимое, включая медчасть, санчасть и т.д. Есть также видеокамеры, которые фиксируют спальное помещение осужденных, за которыми следят сотрудники учреждения и центрального аппарата ГСИН круглосуточно. В день три раза в колонии проводятся дезинфицирующие мероприятия”, – сказали в пресс-службе.
В соцсетях ряд правозащитников написали о том, что Азимжан Аскаров тяжело болен и очень плохо себя чувствует. “У него уже 10 дней держится температура, он тяжело дышит и почти не встает с постели. Никакой медицинской помощи он не получает, диагноз неизвестен”, – говорилось в сообщении.
Источник: Reporter.kg
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