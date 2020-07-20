Депутат Максат Сабиров продолжит бредить, будучи в нетрезвом состоянии?

Мы стали свидетелями того, как депутат Жогорку Кенеша Максат Сабиров проводит свои летние каникулы, будучи в нетрезвом состоянии.
В начале этой недели депутат Сабиров выпил 100 граммов и начал бредить перед своими односельчанами в WhatsApp группе. Один из сельчан выложил все в интернет, отсюда и поднялся «хайп». Господин Максат отметил, что на протяжении 10 лет был депутатом и теперь планирует уйти в оппозицию. Натравил народ против власти. Сам он является депутатом, поэтому надо давать оценку его пьяным высказывания, в которых проявляет неуважение к закону. Или есть закон, позволяющий депутатам напиться и говорить, что взбредет в голову?
Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 3
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