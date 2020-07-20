Волонтер: Встреча президента с волонтерами будет неэффективной. Нас не будет

«Наша смена в стационарах начинается в 8 утра. Думаю, понятно, куда мы пойдем»
Волонтеры из объединения «Сообща» не пойдут на встречу с президентом, назначенную на завтрашнее утро. Об этом на своей странице в Facebook сообщила футболистка Айдана Оторбаева, возглавляющая эту команду.
«Вчера поступил звонок из аппарата президента. Оказывается, завтра состоится встреча активистов с президентом.
Скажу, как руководитель волонтерского объединения «Сообща», от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет.
Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой.
Мне есть, что сказать президенту, как и всем Вам, но я не вижу в этом смысла. Худшее происходит сейчас! У него была куча фактов, чтобы начать действовать, но увы...
В общем, мы считаем, что завтрашняя встреча не будет нести никакого смысла и будет максимально неэффективной. Это раз.
Второе, наша смена в стационарах (волонтерство) начинается каждое утро в 8:00. Думаю, и так понятно, куда мы пойдём», - написала она.
Источник: Вести
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