(Видео) Подростки из Кыргызстана и Таджикистана устроили массовую драку в Екатеринбурге 

Предполагают, что конфликт произошел на бытовой почве
Массовые драки с участием граждан Кыргызстана и Таджикистана не прекращались в Екатеринбурге два дня подряд. Об этом сообщают российские СМИ.
Глава Ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фарух Мирзоев рассказал журналистам, что конфликт произошел между подростками 17-18 лет.
«Сначала все было на бытовом уровне, межнационального не было, — говорит он. — Правоохранительные органы тоже в курсе, работают над этой ситуацией. При необходимости, если сможем, поможем им. Если ничего криминального нет, проведем профилактическую работу среди ребят. Представители таджикской диаспоры планируют встретиться с представителями кыргызской, чтобы не было эскалации конфликта».
Обе драки попали на видео. По словам очевидцев, в одном конфликте участвовало около 200 человек.
Vesti.kg обратилось в посольство Кыргызстана в России для подтверждения этой информации.
Источник: vesti.kg
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