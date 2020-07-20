Все больше людей недовольны работой Аиды Исмаиловой

Ни для кого не секрет, что слабые вице-премьеры наводят тень на работу правительства.
Мы бы промолчали, если бы на дворе было спокойно и кто-то бы сказал, что вице-премьер-министр Аида Исмаилова приступила к работе только два месяца назад и нужно дать ей время проявить себя. Но в нынешние тяжелые времена в глаза бросается то, как эта красивая женщина прихрамывает в своей работе. Некоторые депутаты в узких кругах критикуют деятельность вчерашней коллеги, раздраженно поговаривают: «Разве логично то, что в таких тяжелых обстоятельствах, обусловленных ежедневными человеческими жертвами, Аида посещает салоны красоты, чтобы ей выщипали ресницы и брови?» И что можно сказать Аиде Исмаиловой в таких обстоятельствах? Нет слов! Никто не спорит, что она красива, но разве нельзя было отложить заботу о ресницах и бровях при нынешних обстоятельствах? Ей следовало бы проявить себя перед народом, воспользоваться возможностью, не так ли? Нет, как оказалось, потенциала. Ни для кого не секрет, что слабые вице-премьеры наводят тень на работу правительства.
Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 3
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