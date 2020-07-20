В аптеки поступит 10000 упаковок «Гепарина». А Боронов обещал 30000

В аптеки Кыргызстана в ближайшее время поступит 10 тысяч упаковок препарата «Гепарин».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Отмечается, что препарат будет завезен из Узбекистана.

«Дипломаты провели переговоры с органами власти соседнего государства и оказали содействие одной из фармкомпаний Кыргызстана в приобретении необходимого препарата для лечения COVID-19. Узбекская сторона передала местной фармацевтической компании препарат «Гепарин», выпускаемый в заводе в городе Намангане», — сообщили в Минздраве.

Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 14 июля сообщил, что в скором времени ожидается поставка 30 тысяч упаковок «Гепарина» из Узбекистана.

«Мы переговорили с главой правительства Абдуллой Ариповым. Там производят «Гепарин». В течение недели мы привезем 30 тысяч упаковок», — сказал Боронов.

Источник: specreportage.kg