В аптеки поступит 10000 упаковок «Гепарина». А Боронов обещал 30000

В аптеки Кыргызстана в ближайшее время поступит 10 тысяч упаковок препарата «Гепарин».
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Отмечается, что препарат будет завезен из Узбекистана.
«Дипломаты провели переговоры с органами власти соседнего государства и оказали содействие одной из фармкомпаний Кыргызстана в приобретении необходимого препарата для лечения COVID-19. Узбекская сторона передала местной фармацевтической компании препарат «Гепарин», выпускаемый в заводе в городе Намангане», — сообщили в Минздраве.
Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 14 июля сообщил, что в скором времени ожидается поставка 30 тысяч упаковок «Гепарина» из Узбекистана.
«Мы переговорили с главой правительства Абдуллой Ариповым. Там производят «Гепарин». В течение недели мы привезем 30 тысяч упаковок», — сказал Боронов.
Источник: specreportage.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!