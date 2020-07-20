Когда поставим на место тех, кто высмеивает наше великое наследие?

Манкурты, готовые продать отца ради денег, ставят под сомнение наши национальные ценности.

Если до этого мы видели, как испорченные надевали калпак на собак, теперь алкогольные напитки называют великими для нас именами. Например, появились водки под названием «Манас», «Бакай», «Кошой» и коньяки «Семетей», «Ала-Тоо». Это же позор.

Манас – гордость кыргызского народа!

Манас – духовное и священное наследие кыргызов. Если Манас защищал кыргызов, то кыргызы заступались за Манаса. Эпос «Манас» прославил кыргызский народ и землю Ала-Тоо на весь мир. Этот эпос наследие предков, вершина духовной культуры и энциклопедия кыргызского народа. В эпосе «Манас» содержится подробная информация об истории народа, о традициях, обычаях, культуре, этническом составе, о кыргызском народе и кыргызской земле. «Манас» имеет большое воспитательное значение. Одна из хороших идей, заложенных в эпосе, – межнациональная дружба, согласие и сотрудничество. Наши предки издавна жили бок о бок с другими народами, сватались. Тысячи врагов хотели истребить кыргызов, но так и не стерли со страниц истории. Когда угасала последняя надежда в народе, появлялись молодцы, вроде Манаса, Семетея, Сейтека, Алманбета, Сыргака, которые защищали народ. Они стали крепостью для Ала-Тоо. Сейчас каждый человек думает о кыргызах, когда говорят о Манасе и думает о Манасе, когда речь идет о кыргызах. «Манас» — история кыргызского народа, «Манас» — великая гордость кыргызского народа. Давайте не позволим порочить это имя!

Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 6