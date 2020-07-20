(Видео) Эксперт по доказательной медицине: Лучшая реанимация — в «Ганси». Везите туда! 

Бермет Барыктабасова полагает, что реаниматологам удалось переломить ситуацию с коронавирусом в Бишкеке в лучшую сторону
Самая большая и хорошо оснащенная реанимация для зараженных коронавирусом развернута на бывшей военной базе «Ганси». Об этом рассказала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.
«В первые дни был ад, - написала она в социальной сети. - Не было ничего, сердце стучало в виски и выпрыгивало от ужаса, а пациентов везли и везли. Проклятый вирус забирал жизни людей и врачей. Сейчас медики поднялись с колен. Смертность с 16 случаев за ночь спустилась до единичных. Везите в реанимацию Ганси!»
Барыктабасова добавила, что в стационаре в «Ганси» к уже имеющимся 50 реанимационным койкам скоро добавят еще 20.
«Знайте, что на сегодня это самая большая и укомплектованная всем необходимым реанимация в стране, - отметила она. - Даже в РКИБ 12 коек, в остальных больницах не больше, и все они заполнены. Во многих стационарах реанимационных коек нет вообще.
Лучшие реаниматологи и организаторы здравоохранения бросились спасать ситуацию в столице и переломили ситуацию. Условия налаживаются и стремятся к эталонным. Кстати, немалые средства вложены самими медиками и руководителями, лишь бы дело сдвинулось с мертвой точкой и смерть отступила».
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!