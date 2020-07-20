(Видео) Эксперт по доказательной медицине: Лучшая реанимация — в «Ганси». Везите туда!

Бермет Барыктабасова полагает, что реаниматологам удалось переломить ситуацию с коронавирусом в Бишкеке в лучшую сторону

Самая большая и хорошо оснащенная реанимация для зараженных коронавирусом развернута на бывшей военной базе «Ганси». Об этом рассказала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«В первые дни был ад, - написала она в социальной сети. - Не было ничего, сердце стучало в виски и выпрыгивало от ужаса, а пациентов везли и везли. Проклятый вирус забирал жизни людей и врачей. Сейчас медики поднялись с колен. Смертность с 16 случаев за ночь спустилась до единичных. Везите в реанимацию Ганси!»

Барыктабасова добавила, что в стационаре в «Ганси» к уже имеющимся 50 реанимационным койкам скоро добавят еще 20.

«Знайте, что на сегодня это самая большая и укомплектованная всем необходимым реанимация в стране, - отметила она. - Даже в РКИБ 12 коек, в остальных больницах не больше, и все они заполнены. Во многих стационарах реанимационных коек нет вообще.

Лучшие реаниматологи и организаторы здравоохранения бросились спасать ситуацию в столице и переломили ситуацию. Условия налаживаются и стремятся к эталонным. Кстати, немалые средства вложены самими медиками и руководителями, лишь бы дело сдвинулось с мертвой точкой и смерть отступила».

Источник: vesti.kg