Интервью об обострении ментальных проблем во время пандемии

Пандемия коронавируса, помимо основных опасностей для здоровья, несёт в себе и скрытые угрозы.

Об этом уже говорили множество врачей. Так, например, самоизоляция может пробудить множество психологических проблем. И есть вероятность, что по окончанию пандемии, людям придется приводить в норму свое психологическое состояние. Отмечается, что могут развиться различные расстройства – социофобия, обсессивно-компульсивное расстройство, ипохондрия и другие. Так же не стоит забывать и о тех, у кого проблемы с ментальные здоровьем были до начала распространения инфекции. О том, как переносится пандемия у таких людей, в интервью агентству «Кабар» рассказал житель Бишкека Талгат. Имя изменено в целях сохранения конфиденциальности.

- Какие у вас проявления психологической нестабильности, и как давно они начались?

- Началось всё достаточно давно. Наверное, лет 10 назад. Но проявления были незначительные и я не придавал этому значения. Это была сильная мнительность и страх за своё здоровье. Например, я помню, как у меня обострилась ангина, я почувствовал сдавливание в горле. Но вместо того, чтобы обратиться к врачу я начал гуглить симптомы, и нашел материал про смертельное удушье. Читал я это глубокой ночью, и меня окатил страх. Я готовился к медленной и мучительной смерти. Сейчас об этом говорить уже смешно, но вот тогда мне было не до смеха. Я поднял весь дом на уши, звонил в скорую помощь, но ничего не случилось. Утром отправился к ЛОРу, мне выписали сироп и всё прошло. Подобные эпизоды периодически повторялись, но не так часто в студенческой жизни. Однажды, смотрев какой-то фильм, я почувствовал, что сердцебиение моё стало не обычным. Пульс резко подскочил, он был настолько сильный, что отдавал в пятки. Измерить частоту сокращений я не мог, но по ощущениям это было больше 120 ударов. Я вспотел, у меня началась паника, дома никого не было. Я не придумал ничего лучше, как вызвать скорую. Думал, что у меня инфаркт. Врачи приехали, осмотрели меня, сказали, что я здоров, развели руками и ушли, дав успокоительное.

- Был ли какой-то диагноз?

- Тогда нет, ведь после этого меня ничего не беспокоило, и обращаться к врачу я не стал. Я раз в год, как и все ходил на осмотр, но мне говорили, что я здоров как бык, да и в принципе подобных случаев не было. Единственное, я узнал, что это называется панической атакой. Но искать их причину и природу мне было не интересным, тем более они меня не беспокоили несколько лет.

- Когда всё обострилось?

- Это произошло лет 5 назад. У меня тогда, скажем так, была непростая жизненная ситуация. Как говорится всё в один момент. Были проблемы на работе, в семье, с друзьями. И видимо, в один день мой организм не выдержал. Была сильная паническая атака, высокое давление, сильный страх смерти. Длилось это не долго, минут 30, но тогда это казалось вечностью. Позже я задумался о прохождении обследовании. Мне казалось, что это просто возвратной сбой организма. Тогда мне было 30, и я не особо уделял внимания своему здоровью, ходил к врачам лишь по острой нужде. Тогда начались мои бесконечные хождения по врачам. Никто ничего найти не мог, я думал, что это плохие врачи и искал других. В итоге – куча различных анализов. Тогда-то у меня и начала развиваться ипохондрия и сильная мнительность. Я тщательно прислушивался к своему организму, и лёгкое покалывание, например, в области груди вызывало у меня сильный страх. Я не думал, что это проблемы с психикой, я был уверен, что это обязательно инфаркт, инсульт или какое-то другое опасное заболевание.

- Вы обращались к психологу или психотерапевту?

- Когда обычные врачи не смогли найти проблем, я пошел к психотерапевту и впервые услышал диагноз. Паническое расстройство, психоз, невроз и мнительность. Удивительно, но от услышанного мне стало легче. Наверное, это как в детективной книге или фильме - найти разгадку на тяжелый вопрос. Мне назначили медикаментозное лечение в виде транквилизаторов и антидепрессантов, психотерапию.

- Как всё это повлияло на вашу повседневную деятельность? Что думают о вас окружающие?

- Касательно окружающих, то о моих проблемах знают только самые близкие люди. Я не люблю об этом рассказывать всем подряд. Тем более, общество у нас относится к людям, с психологическими проблемами не вполне здорово. Хотя, например, моя проблема может навредить только мне. Что же касается повседневной жизни, то определенные изменения есть. Например, я пытаюсь избегать людных мест, торговых центров и прочего. Там я чувствую себя не очень комфортно. Если надо, я могу туда пойти, но всегда стараюсь находиться там как можно меньше. Иногда, кажется, что веду себя странно, но близкие люди уверяют, что выгляжу вполне нормально. Хочется им верить. А в целом, никаких глобальных изменений в жизни нет. До карантина также как и все собирались с друзьями и коллегами, развлекались, ходили в кафе и бары. В моём положении главное отвлечься и не уходить глубоко в себя, не искать каких-то проблем. Тогда становится легче.

- Как карантин и изоляция повлияли на вас?

- В первые недели вообще ни как, если честно. Работа у меня связана с компьютерами, и в нормальное время я работал удаленно, появлялся в офисе раз в месяц, иногда даже реже. Да, пропали встречи с друзьями, но и это можно пережить, думал я. Однако, чем дальше, тем хуже. Страх заболеть вирусом, от которого нет лекарства усиливался. Кашель, какая-то незначительная боль, слабость, всё это начало вызывать панику и тревогу. Даже сидя дома была постоянная навязчивая идея мыть руки, обрабатывать их антисептиком. Изначально выход из дома делался через силу. Потом же я решил, что легче просто заказывать доставку, благо, сейчас можно попросить курьеров привезти все, что душе угодно.

- Прибегали к какой-то помощи? Лекарства, терапия?

- К счастью, нет, я последние пару лет пытаюсь обходиться без них. Я знаю несколько методик, которые помогают расслабиться и трезво смотреть на происходящее. Когда становилось совсем плохо, я по удаленной связи общался со своим психотерапевтом, мне становилось намного легче. В последнее время пытаюсь читать поменьше новостей и заходить в социальные сети. Там ведь тоже везде панический настрой. А это как снежный ком, он лишь накапливается. Тут главное сохранять позитивный настрой. Понятно, что время сейчас не простое, но надо понимать, что паникой делу не помочь.

- Что можете посоветовать людям, которые столкнулись с подобными проблемами из-за пандемии?

- Как бы это банально не звучало, но главное не волноваться. Надо сохранять спокойствие, отдавать себе отчет. Уже ничего ведь не изменить. Случилось то, что случилось и от паники и волнения никому легче не станет. Также не стоит стесняться попросить помощи. Даже простой разговор с близкими о вашей проблеме может очень сильно помочь и успокоить. Иногда достаточно просто выговориться. Если есть возможность обратиться к специалисту, то стоит это сделать как можно раньше, и не запускать развития проблем. Сейчас, насколько я знаю, психологическую помощь можно получить даже в интернете. Читал, что даже в телеграмме есть чат, где местные врачи помогают людям именно с психологическими проблемами.

Беседовал Глеб Куренев

Источник: Кабар