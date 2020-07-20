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За сутки зарегистрировано 34 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии. С марта умерли 1037 человек

Всего с марта зарегистрированы 1037 летальных исходов. За сутки зарегистрированы 34 летальных летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев 20 июля на брифинге. Из них: - Бишкек – 20

- город Ош – 1

- Чуйская область – 2

- Ошская область – 4

- Нарынская область – 3

- Жалал-Абадская область – 4 Всего с марта зарегистрированы 1037 летальных исходов. Источник: zdorovie.akipress.org