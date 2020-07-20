За сутки зарегистрировано 34 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии. С марта умерли 1037 человек

Всего с марта зарегистрированы 1037 летальных исходов.
За сутки зарегистрированы 34 летальных летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев 20 июля на брифинге.
Из них:
- Бишкек – 20
- город Ош – 1
- Чуйская область – 2
- Ошская область – 4
- Нарынская область – 3
- Жалал-Абадская область – 4
Всего с марта зарегистрированы 1037 летальных исходов.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!