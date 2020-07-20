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Подробности Общество Просмотров: 6

За сутки подтверждены 611 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего 27 143

Всего с марта зарегистрировано 27 тыс. 143 случая заражения. За сутки подтверждены 611 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев 20 июля на брифинге по коронавирусу. Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки выявлены: - Бишкек – 300; - Чуйская область – 92; - город Ош – 77; - Ошская область - 55; - Жалал-Абадская область – 36; - Баткенская область - 34; - Иссык-Кульская область – 12; - Нарынская область – 5. Всего с марта зарегистрировано 27 тыс. 143 случая заражения. Источник: zdorovie.akipress.org