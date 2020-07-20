За сутки подтверждены 611 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего 27 143

Всего с марта зарегистрировано 27 тыс. 143 случая заражения.
За сутки подтверждены 611 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев 20 июля на брифинге по коронавирусу.
Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:
- Бишкек – 300;
- Чуйская область – 92;
- город Ош – 77;
- Ошская область - 55;
- Жалал-Абадская область – 36;
- Баткенская область - 34;
- Иссык-Кульская область – 12;
- Нарынская область – 5.
Всего с марта зарегистрировано 27 тыс. 143 случая заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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