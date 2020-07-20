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За сутки подтверждены 611 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего 27 143

Всего с марта зарегистрировано 27 тыс. 143 случая заражения.

За сутки подтверждены 611 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев 20 июля на брифинге по коронавирусу.

Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки выявлены:

- Бишкек – 300;

- Чуйская область – 92;

- город Ош – 77;

- Ошская область - 55;

- Жалал-Абадская область – 36;

- Баткенская область - 34;

- Иссык-Кульская область – 12;

- Нарынская область – 5.

Всего с марта зарегистрировано 27 тыс. 143 случая заражения.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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