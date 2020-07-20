Как коронавирус распространился в Кыргызстане?

Эти беспорядки и привели к распространению коронавируса.

1. Весной, в конце марта были приняты максимально необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Вирус не распространился, а оперативные мероприятия позволили заболевшим излечиться.

2. Тем временем большие политики, вроде Адахана Мадумарова, начали говорить народу о том, что такой болезни, как коронавирус, нет, что это выдумка власти и политика. Поверившие им начали говорить: «Власть нас обманывает, без причины держит в карантине».

3. На территории России ввели жесткие ограничения, посольства перестали работать. Работало только посольство Кыргызстана, куда пинками в дверь приходили граждане Кыргызстана, требуя отправить их на родину.

4. Никто не стал прислушиваться к словам о том, что они занесут болезнь к родственникам. Они не согласовали вопрос, выехали в путь, а потом начали говорить: «Мы остались на улице, кыргызская власть оставила нас без внимания». Ситуацию накалили кыргызские политики, которые заявили: «Президента не видно, кыргызы скитаются, остались на улице».

5. Государство по итогам переговоров вернуло оставшихся на улице кыргызов, поместило в обсервацию. Так в Кыргызстан нахлынули многие из них. Да и в обсервациях они не хотели находиться, сбегали к себе домой.

6. Эти беспорядки и привели к распространению коронавируса.

7. Во время карантина политики провоцировали людей, чтобы они вышли на улицу, заявляя: «Терпение народа на исходе, эта власть никуда не годится, заперла людей».

8. После завершения карантина люди сняли маски, проводили свадьбы и похороны.

9. Из-за несоблюдения правил коронавирус начал распространяться, среди народа росла смертность. Политики, заявляющие об отсутствии коронавируса вместо того, чтобы постыдиться, делают дурные заявления, говоря: «Эта власть никуда не годиться, нужно отправить в отставку, совершить революцию!»

10. Экономические лидеры во всем мире не смогли выстоять перед этой болезнью. Только дисциплина, соблюдение правил и дружба помогли преодолеть эту болезнь.

11. Коронавирус принес политические очки смутьянам, тяжелые испытания стране и мучения народу.

Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 6