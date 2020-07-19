За сутки скончались 70 человек с коронавирусом и пневмонией. Общее количество смертей составило 1003

Всего за весь период скончалось 1003 человека, у которых были выявлены коронавирус и пневмония.
За сутки скончались 70 человек с коронавирусом и пневмонией, сообщает 19 июля Республиканский штаб.
Бишкек — 35
Ош — 2
Чуйская область — 7
Ошская область — 9
Таласская область — 4
Нарынская область — 1
Джалал-Абадская область — 8
Баткенская область — 4
Всего за весь период скончалось 1003 человека, у которых были выявлены коронавирус и пневмония.
Источник: zdorovie.akipress.org
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