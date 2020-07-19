За сутки скончались 70 человек с коронавирусом и пневмонией. Общее количество смертей составило 1003

Всего за весь период скончалось 1003 человека, у которых были выявлены коронавирус и пневмония.

За сутки скончались 70 человек с коронавирусом и пневмонией, сообщает 19 июля Республиканский штаб.

Бишкек — 35

Ош — 2

Чуйская область — 7

Ошская область — 9

Таласская область — 4

Нарынская область — 1

Джалал-Абадская область — 8

Баткенская область — 4

Всего за весь период скончалось 1003 человека, у которых были выявлены коронавирус и пневмония.

Источник: zdorovie.akipress.org