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В минувшие сутки зарегистрированы 1020 новых случаев коронавируса, с учётом пневмонии

Бишкек, "Саясат.kg".  Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с Covid-19

Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с Covid-19  Новые случаи COVID-19 U07.1  и U07.2 за прошедшие сутки

  • Бишкек - 369
  • Ош – 151
  • Чуйская область – 123
  • Ошская область - 178
  • Таласская область – 37
  • Нарынская область – 31
  • Иссык-Кульская  область – 31
  • Джалал-Абадская область – 40
  • Баткенская область - 70

Всего за сутки зарегистрировано: 1020

Всего за весь период: 26532 с учетом уточненных данных за 16 и 18 июля.

 

           

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