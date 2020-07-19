В минувшие сутки зарегистрированы 1020 новых случаев коронавируса, с учётом пневмонии

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с Covid-19

Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с Covid-19 Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 369

Ош – 151

Чуйская область – 123

Ошская область - 178

Таласская область – 37

Нарынская область – 31

Иссык-Кульская область – 31

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область - 70

Всего за сутки зарегистрировано: 1020

Всего за весь период: 26532 с учетом уточненных данных за 16 и 18 июля.