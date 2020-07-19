В минувшие сутки зарегистрированы 1020 новых случаев коронавируса, с учётом пневмонии

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с Covid-19
Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с Covid-19 Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
- Бишкек - 369
- Ош – 151
- Чуйская область – 123
- Ошская область - 178
- Таласская область – 37
- Нарынская область – 31
- Иссык-Кульская область – 31
- Джалал-Абадская область – 40
- Баткенская область - 70
Всего за сутки зарегистрировано: 1020
Всего за весь период: 26532 с учетом уточненных данных за 16 и 18 июля.
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