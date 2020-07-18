Ах, какой у нас арбуз - отвратительный на вкус

Увы, но овощи и фрукты с бишкекских прилавков часто презентуют кыргызстанцам не очень приятные впечатления.

У людей, вкусивших ранние дары природы, начинаются отравления, аллергия. Так почему же уважаемые фермеры потчуют нас недоброкачественными продуктами питания? «BБ» попробовал разобраться.

Химия против витаминов



В принципе мы уже давно присели на химические фрукты и овощи. Сейчас даже в лютые январские морозы легко можно побаловаться свежими овощами. Но удовольствие от них получаешь более чем сомнительное. Они, эти лакомства, в основном безвкусные. Скушаешь, к примеру, помидор, выращенный под пленкой, а чудится, что пожевал картонку.



Напрасно люди думают, что если с ними не случилось злосчастной диареи, то они съели качественный помидорчик. Ничего подобного. Тепличные овощи не могут расти без селитры с ее нитратами. Эти нитраты накапливаются в организме человека и потом обязательно выстрелят, то есть у нас с вами появятся различные болячки.



Но это еще цветочки, ягоды на рынки страны привозят в начале лета. В июне продавцы на рынках зазывают к себе покупателей самыми отчаянными способами:



- Подходи, дорогой, покупай — у меня самый вкусный арбуз. Сладкий, ароматный.



- Экологически чистый? — спрашивают иногда коммерсантов за прилавком дотошные покупатели.



- Совсем чистый! Как слеза младенца, — утверждают без тени сомнения реализаторы витаминной продукции.



Но затем именно эти “слезы младенцев” приводят к пищевым отравлениям, болезням желудка и другим хворям.



Если в вашем холодильнике помидоры на третий день покрылись черными точками, а потом стали мягкими, как вата, знайте — в них перебор нитратов. Когда огурец через два–три дня начал покрываться плесенью, будьте уверены — он насквозь пропитан селитрой. Болгарский перец становится мятым, как половая тряпка? Значит, та же история!



И не всегда красный внутри арбуз бывает сладким. Почему - догадаться не трудно.

Семена алчности



С ветераном агрономной службы республики, и.о. профессора Кыргызской государственной аграрной академии Кызаим Эргешовой корреспондент “ВБ” знаком несколько лет. Когда–то она создавала новые сорта лука, моркови, разнообразной зелени.



- Работа была интересная, творческая,- вспоминает ученый, - наши новые сорта овощей получали медали на всесоюзных выставках.



Но сейчас Эргешова (и в это даже трудно поверить) стала единственным агрономом–овощеводом в республике.



- Не хочет молодежь заниматься нашим делом, — сокрушается Эргешова. — Именно поэтому в семеноводстве республики сейчас огромные проблемы. Что правда, то правда. Местных сортов овощей в стране не производилось уже лет 20, если не больше. Поэтому крестьяне используют импортный посевной материал, а если точнее, гибриды. Опасных веществ в них много. Гибриды способствуют получению больших урожаев, те же томаты созревают в рекордные сроки. Но вот сколько вреда они приносят — одному Богу известно. Во всяком случае в Кыргызстане нет лабораторий, в которых можно было бы точно определить состав этого посевного материала. А на Западе такие лаборатории существуют, и, что примечательно, тамошние фермеры не часто используют гибриды, стараются работать с качественным, скажем так, естественным, посевным материалом.



Хотите, верьте, хотите, нет, но в Кыргызстане уже несколько лет действует одна международная организация, которая покупает у наших бабушек и дедушек семена еще советских сортов фруктов и овощей. Следовательно, нам поставляют суррогатный посевной материал, а забирают высококачественный, экологически безупречный.



И что самое печальное, местные фермеры, с удовольствием приобретают гибриды. А что, ведь урожай эти семена приносят будь здоров какой! Если еще такие посевы обильно полить селитрой, то можно получить фантастические по размерам урожаи.

По принципу: своим все сойдет?



Два года назад в Московском районе Чуйской области грянул большой скандал. В одном из сел этого района арендаторы в течение нескольких лет на 10 гектарах выращивали морковь. Полеводы сверх всякой меры поливали эту культуру селитрой, в результате почва стала непригодной для сельскохозяйственного производства, а последнюю партию моркови забраковали бдительные сотрудники казахстанской фитосанитарной службы. Опасные для здоровья человека овощи незадачливые арендаторы из Московского района потом ничтоже сумняшеся реализовывали на автотрассе Бишкек — Чалдыбар.



Теперь для возрождения загубленных 10 гектаров нужны годы. Но что самое удивительное, за это преступление (а как еще скажешь) никто не понес наказания: ни алчные земледельцы, ни сельские власти. Нет у нас закона, который бы запрещал губить землю–кормилицу.



Директор департамента химизации и защиты растений Минсельхоза Жаныбек Дербишалиев убежден, что контроль за применением селитры на полях должны устанавливать сельские власти.



— Сейчас почти во всех айыл окмоту нет агрономов, следовательно фермерам никто не говорит о нормах использования селитры. И в советское время некоторые колхозы и совхозы перебарщивали с использованием селитры. Но тогда было кому одернуть донельзя предприимчивых земледельцев. Сейчас создался правовой вакуум, — говорит Дербишалиев.



Он убежден в необходимости ужесточения контроля над качеством сельхозпродукции на наших продуктовых рынках. На базарах действуют санитарные лаборатории, но почему на прилавках много продуктов с избыточным количеством селитры — остается только догадываться.



Директор департамента карантина растений Минсельхоза Илич Марсбек уулу уверен, что проблема чрезмерного наличия нитратов в овощах требует тщательного анализа.



— Да, в ранних овощах и бахчевых культурах мы отмечаем избыточное количество нитратов. Объясняется это тем, что крестьяне желают как можно больше заработать на своем урожае. Но на всех крупных рынках страны действуют санитарные пункты, сотрудники которых зорко следят за качеством завозимой продукции. Скажу больше, несколько лет назад большие претензии возникали к завозимым из Китая овощам и фруктам. Дескать, в них непомерное количество нитратов. Мы провели масштабные проверки и выяснили, что эти утверждения неверны. Наши партнеры не увлекаются применением химии, — заверяет Марсбек уулу.



Еще он привел очень любопытный факт: оказывается, качество наших даров природы, отправляемых за границу, контролирует Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве республики, а вот овощи и фрукты для внутреннего потребления — санитарные службы Минздрава.



Руководители госинспекции давно навели порядок в порученном им деле. Сейчас ни один помидорчик не проскочит за кордон без тщательной проверки сотрудниками этой организации. В стране созданы две лаборатории: в Оше и Бишкеке, несколько региональных.



Однако с установлением жесткого контроля над поставками даров природы на внутренний рынок остаются вопросы. И хоть Илич Марсбек уулу утверждает, что на базарах достойно несут свою службу сотрудники санитарных инспекций, но ведь покупатели по–прежнему травятся от недоброкачественной продукции. Поэтому возникает резонное предложение: а может, функции санитарных служб Минздрава передать Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности? Важное государственное дело должно быть в одних руках. Тем более что директор госинспекции Калысбек Жумаканов намерен открыть лаборатории по определению качества сельхозпродукции чуть ли не во всех районах страны.

Обещать - не значит сделать



Как не вспомнить о намерении наших чиновников создать в стране так называемую зеленую экономику. То есть повсеместно внедрить органическое сельскохозяйственное производство. С этой целью руководители Минсельхоза регулярно ездят за рубеж продвигать отечественную экологически чистую продукцию, а в прошлом году при Минсельхозе был создан даже специальный департамент.



Только вот какая штука получается. Фермеры Кыргызстана как пять лет назад, так и сейчас производят всего 5 —7 процентов экологически чистой продукции от всего урожая, а планируют аж 15 процентов! Серьезные цифры.



Почему органическое производство в стране продвигается со скрипом — разговор отдельный. Но если в двух словах, то крестьяне не в силах приобретать дорогие экологически чистые удобрения, далеко не все из них детально разбираются и в технологии органического земледелия.



Сколько идет разговоров о том, что в крупных супермаркетах необходимо открывать отделы для органической продукции, но дальше радужных мечтаний дело не сдвигается с места. На рынках тоже днем с огнем не найдешь прилавка, на котором бы реализовывались продукты без нитратов. Хотя справедливости ради нужно сказать, что в Бишкеке появились два специализированных магазина, в которых продаются действительно экологически чистые дары природы. Но на миллионный город два магазина, согласитесь, маловато. Следовательно, к зеленой экономике мы движемся черепашьими темпами. Приятного аппетита!

советы покупателям



Для того, что бы вам не продали напичканную нитратами продукцию, требуйте у продавца сертификат качества, купите специальные приборы (тест–системы) для определения экологической безупречности даров природы, приобретайте овощи и фрукты на больших рынках, избегайте при возможности приобретать дары природы в комках рядом с домом, у стихийных торговцев на улицах.



И еще несколько советов. Не берите томаты одинаковых размеров, с блестящей кожицей, упругие, как теннисные мячики. Лучше купить невзрачные, но ароматные, немного мягкие.



Цвета натурального болгарского перца, а также огурцов должны быть не очень яркие, а более естественными. Не приобретайте большую морковь, картофель с зеленоватой кожурой. Арбузы желательно покупать только в период их массового созревания.



Вячеслав АНИКИН

Источник - "Вечерний Бишкек"