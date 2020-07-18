За сутки зарегистрировано 1264 новых случая COVID-19

С 17 июля Кыргызстан объединил статистику по случаям коронавируса и пневмонии.

За сутки зарегистрировано 1264 новых случая COVID-19 (U07.1 и U07.2), сообщает 18 июля республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Они выявлены:

- Бишкек - 506

- город Ош – 61

- Чуйская область – 181

- Ошская область - 138

- Таласская область – 88

- Нарынская область – 29

- Иссык-Кульская область – 100

- Жалал-Абадская область – 113

- Баткенская область - 48

Всего за весь период подтверждено 25тыс. 47 случаев заражения коронавирусом.

С 17 июля Кыргызстан объединил статистику по случаям коронавируса и пневмонии.

Источник: zdorovie.akipress.org