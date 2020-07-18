С 17 июля Кыргызстан объединил статистику по случаям коронавируса и пневмонии.
За сутки зарегистрировано 1264 новых случая COVID-19 (U07.1 и U07.2), сообщает 18 июля республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Они выявлены:
- Бишкек - 506
- город Ош – 61
- Чуйская область – 181
- Ошская область - 138
- Таласская область – 88
- Нарынская область – 29
- Иссык-Кульская область – 100
- Жалал-Абадская область – 113
- Баткенская область - 48
Всего за весь период подтверждено 25тыс. 47 случаев заражения коронавирусом.
С 17 июля Кыргызстан объединил статистику по случаям коронавируса и пневмонии.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!