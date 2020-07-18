Будет открыт банковский счет для круглых сирот и будут перечисляться деньги

В правительстве был утвержден план реформирования интернатов и детских домов в 2019-2021 гг.
Правительство Кыргызстана планирует открыть банковские счета для круглых сирот и ежемесячно перечислять туда 2 тысячи сомов. Об этом 15 июля на онлайн-брифинге в доме правительства сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров:
«До этого не выплачивались социальные пособия для круглых сирот, у которых нет ни отца, ни матери. Теперь ежемесячно будут выделяться по 2 тысячи сомов и перечисляться на их банковские счета. Этими деньгами можно будет воспользоваться по достижению 18 лет».
В правительстве был утвержден план реформирования интернатов и детских домов в 2019-2021 гг.
Согласно официальной статистике, в 143 интернатах воспитываются 12 тысяч детей, 5% из которых круглые сироты, а остальных бросили родители. Результаты исследований ЮНИСЕФ говорят о том, что увеличение числа брошенных сирот связано с тяжелыми жизненными условиями.
Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 8
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