Будет открыт банковский счет для круглых сирот и будут перечисляться деньги

В правительстве был утвержден план реформирования интернатов и детских домов в 2019-2021 гг.

Правительство Кыргызстана планирует открыть банковские счета для круглых сирот и ежемесячно перечислять туда 2 тысячи сомов. Об этом 15 июля на онлайн-брифинге в доме правительства сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров:

«До этого не выплачивались социальные пособия для круглых сирот, у которых нет ни отца, ни матери. Теперь ежемесячно будут выделяться по 2 тысячи сомов и перечисляться на их банковские счета. Этими деньгами можно будет воспользоваться по достижению 18 лет».

В правительстве был утвержден план реформирования интернатов и детских домов в 2019-2021 гг.

Согласно официальной статистике, в 143 интернатах воспитываются 12 тысяч детей, 5% из которых круглые сироты, а остальных бросили родители. Результаты исследований ЮНИСЕФ говорят о том, что увеличение числа брошенных сирот связано с тяжелыми жизненными условиями.

Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 8