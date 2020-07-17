(Видео) Шестилетняя кыргызстанка-фигуристка из Москвы решила продать свои кроссовки, чтобы помочь

Бишкек, "Саясат. kg". Шестилетняя Камила Алмаз живет в Москве и занимается фигурным катанием.

Эта маленькая девочка родилась на российской земле и ещё не успела узнать подробно свою родину. Однако текущая ситуация в Кыргызстане, который накрыла волна Covid-19, не оставила равнодушной эту малышку, которая живёт далеко от родины. Камила хочет продать подаренные ей кроссовки и вырученные средства перевести на спасение жизни людей, которые борются с коронавирусом в Кыргызстане. Данное видео, опубликованное в Инстаграме, не оставит зрителей равнодушными. Слёзы маленькой девочки, ее любовь к Родине свидетельствуют о том, что подрастает поколение, чтящее и ценящее свое Отечество.