Кыргызстанцы из Новосибирска отправили в КР лекарства на 650 тыс. рублей

Соотечественники из Новосибирска выслали лекарственные средства на 650 тыс. рублей для больниц Кыргызстана.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Замандаш».
Отмечается, что основными получателями гуманитарной помощи стали жители Ат-Башинского района Нарынской области, Тонского район Иссык-Кульской области, г.Токмок и Иссык-Атинского района.
Соотечественники в Новосибирске обеспокоены ситуацией, сложившейся в Кыргызстане, поэтому решили оказать посильную помощь.
«В Кыргызстане живут наши родные и близкие. Информация о нехватке лекарственных средств, таких как «Гепарин» и «Клексан», побудили нас начать сбор денег для закупки этих препаратов и отправки на родину», - отметил председатель кыргызской диаспоры в Новосибирске.
Источник: Кабар
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