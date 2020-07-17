Кыргызстанцы из Новосибирска отправили в КР лекарства на 650 тыс. рублей

Соотечественники из Новосибирска выслали лекарственные средства на 650 тыс. рублей для больниц Кыргызстана.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Замандаш».

Отмечается, что основными получателями гуманитарной помощи стали жители Ат-Башинского района Нарынской области, Тонского район Иссык-Кульской области, г.Токмок и Иссык-Атинского района.

Соотечественники в Новосибирске обеспокоены ситуацией, сложившейся в Кыргызстане, поэтому решили оказать посильную помощь.

«В Кыргызстане живут наши родные и близкие. Информация о нехватке лекарственных средств, таких как «Гепарин» и «Клексан», побудили нас начать сбор денег для закупки этих препаратов и отправки на родину», - отметил председатель кыргызской диаспоры в Новосибирске.

Источник: Кабар