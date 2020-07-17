Адахан Мадумаров внес вклад в распространение коронавируса

Бывший спикер, секретарь Совета безопасности, госсекретарь Адахан Мадумаров в одно время был любимчиком народа.

Но потом потерял народное доверие. Особенно ему не везет с тех пор, как КурСалиевич лишился власти. На протяжении десяти лет Адахан Мадумаров обижается на власть. И на парламентских, и на президентских выборах вспыльчивый Адахан с грубым нравом проигрывает. Господин Адахан ищет различные уловки в политике и весной заявлял, что коронавируса не существует. Так он поспособствовал распространению этой болезни. Теперь же замолчал. Мог бы для объективности озвучить свое мнение о болезни, светлейший!

Источник: газета «De-facto» №21 от 17.07.2020 / стр. 9