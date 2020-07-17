Алишер Мамасалиев: «Выборы нужно обязательно провести 4 октября»

Среди общественности возникли споры, касающиеся парламентских выборов, которые состоятся осенью.
Некоторые политики, депутаты призывают приостановить проведение выборов в условиях пандемии. Свое мнение по этому поводу выразил и бывший депутат Жогорку Кенеша Алишер Мамасалиев.
«Я понимаю граждан, которые предлагают перенести дату выборов. Простые граждане не разбираются в специфике государственного управления и считают, что перенос выборов уменьшит число заразившихся коронавирусом. Но я хочу высказаться как человек, который 15 лет был в политике. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести выборы 4 октября. Во-первых, неизвестно, как затянется пандемия. Возможно месяц, возможно год. В таком случае выборы можно отложить на следующий год. Во-вторых, одна из ветвей власти не должна образовать вакуум. Нам нужен новый глава правительства, новое правительство. А этого не будет, пока не придет новый созыв Жогорку Кенеша. Нынешние депутаты должны уйти, нет оснований для того, чтобы продлевать срок их полномочий», — сказал он.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 10
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