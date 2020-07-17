Врач: Уровень излучения базовой станции в два раза ниже допустимого

17 июля в Бишкеке в микрорайоне «Тунгуч» были проведены замеры уровня излучения оборудования сотовой связи.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета информационных технологий и связи.

Мероприятие было проведено в связи с увеличением случаев распространения ложной информации о вреде, причиняемом здоровью оборудованием сотовой связи, в частности технологией 5G.

В ГКИТиС сообщили, что в Кыргызстане технология 5G не внедрена, а попытки разрушения объектов связи могут стать причиной отключения связи в целых районах и населенных пунктах. При этом отмечается, что не имеется никаких подтвержденных лабораторными исследованиями данных о вреде здоровью при работе оборудования сотовой связи, в частности по технологии 5G.

«Строительство объектов связи – дорогой и технически сложный процесс. Для установки базовой станции, например, требуется собрать пакет разрешительной документации. Кроме того, все процедуры телеком-операторов по строительству базовых станций – от заливки фундамента до запуска станции в эфир – контролируют соответствующие государственные органы. При этом в Кыргызстане нормативные требования к станциям связи являются одними из самых жестких в мире», - сообщили в Госкомсвязи.

Отмечается, что от базовых станций исходит излучение такого же уровня, как и от других приборов – радио, телевидение, Wi-Fi, микроволновые печи и другие.

Санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Жаныбек Арзыкулов провел замеры излучения базовой станции, находящейся в микрорайоне «Тунгуч».

«Измерительный прибор показал, что уровень излучения базовой станции составляет до 4,8 мкВт/кв. см при допустимых 10 мкВт/кв. см, то есть он более чем в два раза ниже допустимой нормы и полностью соответствует всем санитарным требованиям КР. Для окружающих вредного влияния нет», - сказал врач.

На фоне пандемии коронавируса в социальных сетях появляются сообщения о «всемирном заговоре» и «заражении коронавирусом через антенны 5G».

Источник: Азаттык