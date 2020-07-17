ГСБЭП выявила очередной факт завышения цен в одной из аптек города Бишкек

По данному факту продолжается досудебное производство.

Сотрудниками ГСБЭП продолжается проведение мероприятий направленных на предотвращение необоснованного завышения цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудниками ГСБЭП был произведен контрольный закуп медицинского препарата «Гепарин» в столичной аптеке, расположенной по адресу улица Ю.Фучика. Сотрудники приобрели две ампулы лекарственного средства «Гепарин 5000 мл», где стоимость одной ампулы составляла 435 сомов, когда стоимость не должна была превышать 300 сомов.

По данному факту продолжается досудебное производство.

Источник: элгезит