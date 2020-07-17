Назван характерный признак тяжелой формы COVID-19

Во Франции ученые назвали главный признак, который выявляется у пациентов с тяжелым течением заболевания коронавирусом.
Результаты исследования опубликованы в американском научном журнале Science.
В ходе исследования изучены 50 пациентов, у которых заболевание сопровождалось симптомами - от легкого кашля до дыхательной недостаточности, в результате чего их подключали к аппаратам ИВЛ.
Проанализировав биоматериалы, исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.
Ученые утверждают, что именно этот тип белка играет определяющую роль в исцелении больных. По последним данным, в мире зарегистрировано 13,8 млн зараженных коронавирусом, скончались более 589 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
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