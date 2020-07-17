 (Видео) «Тупое правительство!». Волонтер расплакалась из-за скончавшегося пациента, которого не приняли в больнице

Девушка рассказала, как больница не принимала мужчину с пневмонией
Девушка-волонтер расплакалась из-за пациента, который скончался от пневмонии. Видео распространилось в Сети.
Доброволец рассказала, что ей не хватило семи минут, чтобы спасти мужчину.
«Мне не хватило всего семи минут, чтобы помочь ему, — сетует она. — Мы потеряли время, уговаривая врачей, чтобы они приняли его. Я пообещала им, что позже увезу его, но сейчас нужно подключить его к аппарату. У нас не хватает мест в реанимациях. Тупое правительство!»
Источник: vesti.kg
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