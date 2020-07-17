(Видео) «Тупое правительство!». Волонтер расплакалась из-за скончавшегося пациента, которого не приняли в больнице

Девушка рассказала, как больница не принимала мужчину с пневмонией

Девушка-волонтер расплакалась из-за пациента, который скончался от пневмонии. Видео распространилось в Сети.

Доброволец рассказала, что ей не хватило семи минут, чтобы спасти мужчину.

«Мне не хватило всего семи минут, чтобы помочь ему, — сетует она. — Мы потеряли время, уговаривая врачей, чтобы они приняли его. Я пообещала им, что позже увезу его, но сейчас нужно подключить его к аппарату. У нас не хватает мест в реанимациях. Тупое правительство!»

Источник: vesti.kg