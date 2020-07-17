Почему все больше людей передают привет Бабанову?

Спустя некоторое время мы наблюдаем интересную картину среди чиновников.

Несколько дней назад стало известно, что депутат фракции РАЖ Максат Сабиров сообщил о том, как решил выступить против власти и призвал сторонников поддержать. Есть соответствующая аудиозапись. Не стал бы близкий человек Омурбека Бабанова идти на радикальные шаги без весомой причины… Спустя некоторое время мы наблюдаем интересную картину среди чиновников. Появились те, кто тайно передает привет Омурбеку Бабанову. Они играют на два фронта, мол, надо заранее заслужить его милость, вдруг что случится? Мало того, оживились таласские лидеры, которые в последнее время угомонились. Готовятся? Хотят что-то провернуть на фоне недовольства народа властью?

Источник: Aryba.kg