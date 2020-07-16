Шерадил Бактыгулов, политолог: «Проведение выборов – требование Конституции»

«Почему назначили на 4 октября?»

— Нужно ли переносить дату выборов или их надо провести в назначенное время?

— Закон не позволяет переносить дату выборов. Если проведем выборы с нарушением закона, то следующий созыв может оказаться нелегитимным. Сейчас среди общественности возникает вопрос: «Почему назначили на 4 октября?» Назначение выборов утверждается конституционным законом. Там говорится: «Очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются президентом не ранее чем за 100 календарных дней до выборов и не позднее 90 дней до выборов». Если посчитать по закону, то выходит дата 4 октября. Это не личное предпочтение президента. Мы все требуем, чтобы власть работала в соответствии с законом. Но в то же время подталкиваем власть к нарушению закона, считая, что предстоящие выборы нужно перенести. Здесь основным вопросом остается легитимность. Если мы проведем выборы путем нарушения закона, то принимаемые следующим созывом проекты будут незаконными и мы можем столкнуться с политическим кризисом. По юридической силе нормативно-правовые акты идут в следующем порядке: Конституция, конституционный закон, кодекс, закон, указ президента.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 3