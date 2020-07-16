Шерадил Бактыгулов, политолог: «Проведение выборов – требование Конституции»

«Почему назначили на 4 октября?»
— Нужно ли переносить дату выборов или их надо провести в назначенное время?
— Закон не позволяет переносить дату выборов. Если проведем выборы с нарушением закона, то следующий созыв может оказаться нелегитимным. Сейчас среди общественности возникает вопрос: «Почему назначили на 4 октября?» Назначение выборов утверждается конституционным законом. Там говорится: «Очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются президентом не ранее чем за 100 календарных дней до выборов и не позднее 90 дней до выборов». Если посчитать по закону, то выходит дата 4 октября. Это не личное предпочтение президента. Мы все требуем, чтобы власть работала в соответствии с законом. Но в то же время подталкиваем власть к нарушению закона, считая, что предстоящие выборы нужно перенести. Здесь основным вопросом остается легитимность. Если мы проведем выборы путем нарушения закона, то принимаемые следующим созывом проекты будут незаконными и мы можем столкнуться с политическим кризисом. По юридической силе нормативно-правовые акты идут в следующем порядке: Конституция, конституционный закон, кодекс, закон, указ президента.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!