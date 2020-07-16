Депутаты пиарят себя, прикрываясь выборами?

В Жогорку Кенеше есть депутат Евгения Строкова, которая временами озвучивает горькую правду.
Она жестко высказалась о политиках и депутатах, которые требовали перенести дату выборов.
«Как достали пиаром своим наши коллеги по поводу выборов. Во-первых, не назначать дату выборов было противозаконно! Во-вторых, может осенью будет ЧП и тогда можно будет перенести выборы, как это было весной. И о приостановке какой предвыборной кампании вообще идет речь?! Если они ее проводили, так они первые нарушали закон!!! Тем более в такое время. Пир во время чумы!!! Предвыборная кампания начинается за месяц до выборов!!! За активным пиаром забылись?! Тьфу противно!» — пишет народный избранник.
Нельзя не поддержать. Может, действительно пиарят себя те, кто требуют перенести дату выборов, которые должны пройти в соответствии с Конституцией? Ведь никакой закон не позволяет перенести выборы.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 10
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