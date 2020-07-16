(Фото) «Мест нет!» В Иссык-Кульской облбольнице не принимают больных? Ответ представителя Минздрава

Фотография запечатлела двери больницы с объявлением «Мест нет».
Прозвучала информация, что Иссык-Кульская областная территориальная больница перестала принимать больных коронавирусной инфекцией и пневмонией из-за отсутствия свободных коек. Об этом написали пользователи соцсетей, поделившись снимком.
Фотография запечатлела двери больницы с объявлением «Мест нет».
Когда мы связались по данному поводу с координатором Минздрава в Иссык-Кульской области Мирбеком Сагынбаевым, он сказал, что подготовлены дополнительные места, остановившись на следующем.
«В связи с переполненностью областной больницы, подготовлены дополнительно 180 койко-мест. Из них 100 мест — в санатории «Алтын балалык», 80 мест — в туберкулезной больнице. Поэтому идите не в областную больницу, а в дополнительные развёрнутые медучреждения, там мест достаточно», — сказал Сагынбаев.
Источник: super.kg
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