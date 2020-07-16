Аида Исмаилова: Случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19

Минздрав издал приказ, согласно которому случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова на брифинге 16 июля.

По ее словам, недавно Минздрав утвердил третью версию национального клинического руководства по COVID-19.

«Оно состоит из алгоритма ведения больных коронавирусной инфекцией и ее осложнений, в том числе внебольничной пневмонией - для оказания стационарной и амбулаторной помощи. Согласно международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 относится к коду U.07.1, который подтверждается лабораторно, и к коду U.07.2, который не подтверждается лабораторно, но проявляется клинически и, возможно, рентгенологически. Минздрав издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду. U.07.2. Таким образом, статистические случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19», - пояснила Исмаилова.

Всего за время эпидемии COVID-19 в Кыргызстане от коронавируса скончались 167 человек, от внебольничной пневмонии – 612. Врачи отмечают, что возбудителем пневмонии в 95% случаев является COVID-19. При этом власти продолжали вести раздельный учет пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Источник: Азаттык