Миссия ВОЗ не обнаружила коронавирус в Туркмении

Туркмения остаётся единственной страной в европейском регионе ВОЗ, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Об этом заявила посетившая страну доктор Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает EADaily со ссылкой на МИД Туркмении.

Эксперты ВОЗ провели в Туркмении 10 дней. За это время они посетили несколько медицинских учреждений, пункты въезда, лаборатории в регионах и столице, встречались с медработниками, ознакомились с проводимыми мероприятиями в области эпидемиологического надзора.

Смолвуд рекомендовала властям республики продолжать укреплять меры по предупреждению вспышки Covid-19.

Как сообщало EADaily , в Туркмении введен масочный режим, закрыты крупнейший торгово-развлекательный центр и большой базар.

Источник: Кабар