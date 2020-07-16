Чиновники и их семьи не смогут сбежать из Кыргызстана до конца эпидемии

Граждане Кыргызстана такими рейсами не вылетали.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» сделало заявление относительно информации, распространяемой в соцсетях среди кыргызстанцев. Согласно ей, высокопоставленные чиновники Кыргызстана и их семьи тайно покидают республику: кто-то для того, чтобы излечиться от коронавируса и внебольничной пневмонии в условиях, близких к общемировым стандартам, а не к нечеловеческим условиям, в которых лечатся сейчас рядовые граждане и работают обычные медики. А кто-то, чтобы избежать уголовного преследования за бездействие или правонарушения в этом году после прихода эпидемии и во время подготовки к ней.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» заверило: осуществляются только чартерные санитарные рейсы, рейсы по возвращению на родину кыргызстанцев и граждан других государств из Кыргызстана и рейсы для сотрудников международных организаций и дипмиссий. Никто из кыргызских чиновников не сможет улететь на лечение за рубеж сам или отправить туда родственников. И не сможет скрыться от уголовного преследования за бездействие или правонарушения во время эпидемии.

«В связи с распространением в социальных сетях недостоверной информации относительно чартерных рейсов, выполняемых якобы для нужд высокопоставленных чиновников, ОАО «Международный аэропорт «Манас» в порядке информации сообщает следующее. В период ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и соответствующими ограничениями воздушного сообщения с другими странами, в аэропорты ОАО «МАМ» периодически выполняются заказные чартерные санитарные рейсы. Данные рейсы выполняются с целью медицинской эвакуации по запросу пассажиров, а также в случае наступления страховых случаев. В порядке информации сообщаем, что данными рейсами пользуются представители иностранных дипломатических служб и члены их семей, сотрудники международных организаций, иностранные бизнесмены. Граждане Кыргызстана такими рейсами не вылетали. Также через аэропорты ОАО «МАМ» выполняются чартерные рейсы для эвакуации иностранных граждан, которые не могут вылететь в свои страны по причине ограниченности полетов в мире. ОАО «МАМ» убедительно просит не распространять недостоверную информацию. Так, в условиях существующей эпидемиологической обстановки ОАО «МАМ» работает круглосуточно, со строгим обеспечением всех мер безопасности сотрудников и пассажиров», – заверяют в пресс-службе организации.

Источник: News-Asia