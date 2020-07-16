Асия Тулесова включена в международную кампанию за освобождение правозащитников

Международная организация CIVICUS объединяет организации гражданского общества разных стран.

Казахстанская активистка Асия Тулесова, помещенная под стражу после задержания десятков людей, выходивших на митинги в городах Казахстана 6 июня, включена ​в международную кампанию за освобождение заключенных правозащитников. Международная организация CIVICUS на странице кампании Stand As My Witness («Будь моим свидетелем») предлагает желающим направить властям Казахстана письмо с призывом освободить Тулесову.

Группа также предлагает через форму на сайте направлять организаторам сведения о правозащитниках, находящихся под стражей либо находящихся под угрозой судебного преследования. В октябре 2019 года международная организация CIVICUS внесла Казахстан в пятерку стран, в которых имеются преследования за активную гражданскую позицию. В списке значились также Китай, Египет, Колумбия и Гвинея. В настоящее время на странице кампании сообщается о делах более двух десятков правозащитников из 17 стран.

Гражданскую активистку Асию Тулесову казахстанские власти обвиняют в «оскорблении» полицейского и «применении насилия в отношении» представителя власти во время задержания в Алматы десятков людей, выходивших на митинги 6 июня. 7 июля Медеуский районный суд города Алматы начал рассматривать уголовное дело в отношении Асии Тулесовой. Суд отказал адвокатам Тулесовой в прекращении дела против нее и в освобождении подзащитной под залог.

Потерпевшими по делу проходят шесть мужчин-полицейских. Основанием для обвинений стал распространенный на провластных каналах фрагмент видео длительностью несколько секунд, в котором Тулесова сбивает фуражку с головы рядом стоящего полицейского. Тулесова объяснила этот шаг «эмоциональным порывом» в ответ на «бесчеловечное жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования».

Данный случай и последующий арест активистки привлек внимание общественности к проблеме задержания участников мирных демонстраций в Казахстане и жестокости полиции. 9 июня правозащитники, представители гражданских организаций опубликовали петицию с призывом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву освободить Тулесову и провести независимое расследование действий полиции в ходе разгонов мирных собраний в течение последних нескольких лет. Активисты также объявили о запуске специального сайта в поддержку Тулесовой.

Тулесову водворили в изолятор 8 июня, за день до годовщины досрочных президентских выборов, против которых она выступала (сопровождавшиеся задержаниями тысяч их участников выборы были омрачены, по сообщениям независимых наблюдателей, многочисленными нарушениями. Победителем был объявлен Касым-Жомарт Токаев, ставленник Нурсултана Назарбаева). 10 июня суд санкционировал арест Тулесовой сроком на 10 суток, позже срок содержания под стражей ей продлевали. В случае признания виновной Тулесовой может грозить тюремное заключение сроком до трех лет.

Ведущие международные правозащитные организации призвали власти Казахстана освободить Асию Тулесову и ​назвали необоснованным задержание активистки.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”