Кто менее всего подвержен коронавирусу? Ответ ВОЗ

По ее словам, теперь нужно понять, передается ли вирус между детьми.
Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом и легче переносят вирус, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА новости.
Такой вывод сделали после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но у них будет легкая форма заболевания.
По ее словам, теперь нужно понять, передается ли вирус между детьми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
За все время в Кыргызстане было зафиксировано 12 498 случаев заражения коронавирусом. Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 167 случаев.
Источник: reporter.kg
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