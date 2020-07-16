Увлекшиеся «хайпом» в трудное время Ассоль и Анжелика

Коронавирус тревожит, мучает народ, пугает рост показателя смертности.

В таких обстоятельствах спрятали голову в песок авторитетные аксакалы и сливки интеллигенции, вместо того чтобы подать голос. Готовящиеся к выборам популисты временами занимаются «благотворительностью», раздражают. Мы к этому уже привыкли. Удивительней всего то, что шоувумен Ассоль Молдокматова перешагнула через власть, покрыла позором наш народ, попросив помощи у Путина. Чуть не стошнило. Не сумевшая продолжить карьеру певицы Анжелика в последнее время выставляет себя в качестве волонтера, собирает деньги, якобы хочет помочь нуждающимся. И она несколько дней назад обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову, желая пропиарить себя. Говорят: «Если местность безлюдна, то и насекомые на холм взберутся», — разве они имеют право учить уму-разуму? В тяжелые времена нужно семь раз отмерить и один раз отрезать. Разве нет у нас человека, который поставит на место певцов и музыкантов в тяжелое время, избавит нас от их легкомысленных поступков? Времена сейчас непростые, а им до сих пор не хватает хайпа?

Источник: газета «Азия news» №19 от 16.07.2020 / стр. 1