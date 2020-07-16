Каковы намерения Омурбека Чиркешовича?

В последнее время все громче заявляет о себе депутат из «Ата-Мекена» Наталья Никитенко.
Если до этого она обращалась к президенту, требовала отменить или перенести выборы, то на этот раз она написала письмо спикеру ЖК Дастану Джумабекову, требуя созвать внеочередное заседание.
Народная избранница считает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции нужно заслушать информацию правительства и принять меры. А если учесть, что Наталья Никитенко не станет выдвигать какие-либо требования без одобрения шефа Омурбека Текебаева, то впору задаться вопросом – чего добивается Омурбек Чиркешович, требуя созвать внеочередное заседание? Почему главному «ата-мекеновцу» понадобилось внеочередное заседание?
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 10
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