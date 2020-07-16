Зайнидин Курманов, политолог: «Если выборы не состоятся, то у нас будет нелегитимный парламент»

Чтобы не было раздражения или недовольства народа, выборы нужно провести максимально скромно.

— Нужно ли переносить дату выборов или их надо провести в назначенное время?

— Хотим мы того или нет, но выборы в Жогорку Кенеш должны состояться в назначенное время. Иначе страна будет жить при нелегитимном парламенте. У власти не будет законодательной ветви власти. А если учесть, что Кыргызстан живет на донорские деньги, то мы предстанем в плохом свете перед донорскими странами.

Чтобы не было раздражения или недовольства народа, выборы нужно провести максимально скромно. К сожалению, ЦИК потратил 2 млн 132 тысячи сомов на изготовление баннеров. На их доставку, на канцелярские товары и оборудование собираются потратить 21 млн 121 тысячу сомов. Разве нужны были такие расходы? Конечно будут недовольны граждане, увидев такие огромные суммы. Они будут требовать отменить проведение выборов.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 3