«Институт Медиа Полиси» прокомментировал вызов на допрос в ГКНБ резидента Stand Up Bishkek

«Институт Медиа Полиси» считает, что резидент Stand Up Bishkek Назгуль Аилчинова может обратиться в прокуратуру в связи с вызовом на допрос в ГКНБ.

Об этом говорится в заявлении организации.

15 июля Аилчинова опубликовала в соцсетях фотографию повестки на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. В ней было указано, что в случае неявки без уважительных причин она может быть подвергнута принудительному приводу.

В «Институте Медиа Полиси» отметили, что повестка не отвечает требованиям законодательства КР, ней не указано право на приглашение адвоката.

«Аилчинова вызвана руководителем следственной группы ГКНБ КР. Досудебное производство может быть поручено группе следователей в случае его сложности или большого объема, о чем прокурором или руководителем следственного подразделения выносится отдельное постановление. Обычно это резонансные дела. Расследует ли в действительности следственная группа такое объемное громкое дело, общественность рано или поздно узнает. На данный момент известна лишь информация, опубликованная во многих СМИ о том, что причиной вызова девушки в ГКНБ является опубликованное ею юмористическое видео, где на лицо одного из известных американских рэперов наложено лицо президента нашей страны», - сообщили в организации.

Отмечается, что если следственная группа ГКНБ действительно расследует дело об опубликовании видео, то само ее создание незаконно, поскольку дело не может являться столь сложным и объемным, чтобы обосновать образование целой следственной группы.

По данным «Института Медиа Полиси» видео не содержит признаков нарушения законодательства КР, никого не вводит в заблуждение своим пародийным характером, и является ни чем иным, как шуткой, юмором, которые защищены Конституцией и законами КР. При распространении информации уголовно-наказуемыми являются только призывы к возбуждению вражды, насильственному захвату власти, призывы к массовым беспорядкам.

«В этой связи не понятно, для чего сотрудники ГКНБ вызвали Аилчинову и тратили свое время и ресурсы на дело, в котором заведомо отсутствуют признаки преступления? В данном случае Аилчинова имеет право обратиться в органы прокуратуры с требованием дать соответствующую юридическую оценку действиям сотрудников ГКНБ», - считают в организации.

В ГКНБ пока никак не прокомментировали вызов на допрос Назгуль Аилчиновой.

Накануне резидент Stand Up Bishkek Назгуль Аилчинова на своей странице в Facebook сообщила, что ее вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственный комитет национальной безопасности. В СМИ и социальных сетях предположили, что это может быть связано с видео, на котором лицо рэп-исполнителя заменили лицом президента Сооронбая Жээнбекова. Позже на своей странице Аилчинова написала, что она вышла с допроса и что с ней все в порядке. По какому уголовному делу ее вызвали на допрос, девушка не сообщила.

Источник: Азаттык