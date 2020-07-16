 (Видео) В Минздраве опровергли, что после проверки премьера из обсервации «Ганси» забрали оборудование

«Видео было снято в те дни, когда организовывали реанимацию»
В Минздраве опровергли информацию о том, что после визита премьер-министра Кубатбека Боронова из обсервации «Ганси» увезли лекарства и оборудование.
- Это было в те дни, когда организовывали реанимацию на 50 коек, - ответили в ведомстве Vesti.kg. - Завозили оборудование и распаковывали его. Мы проводили жидкий кислород.
Поясним, накануне в Instagram появилось видео. По словам автора, после проверки премьер-министра сотрудники обсервации «Ганси» принялись паковать лекарства и оборудование, чтобы увезти его.
«Привезли, когда приехал премьер-министр, показали, теперь обратно забирают. Это как понимать? Вон премьер-министр проверил и уходит. А они остановились и перестали складывать. Видимо, премьер сам дал такое указание. Лекарства людей забирают себе. Час назад разгрузили все. Как закончилась проверка, обратно забирают», - сказала гражданка.
Источник: vesti.kg
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