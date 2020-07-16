Акимом Аксыйского района назначен Эсеналы Ормоналиев

Другим распоряжением главы правительства Ыманберди Досбаев освобожден от должности акима Аксыйского района в связи с переходом на другую работу.

Главой государственной администрации – акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области назначен Эсеналы Ормоналиев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства КР.

Другим распоряжением главы правительства Ыманберди Досбаев освобожден от должности акима Аксыйского района в связи с переходом на другую работу.

Источник: Кабар