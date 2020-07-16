Алмазбек Акматалиев, политолог: «Я верю в эффективность индивидуального карантина!»

Если подумать – разница огромная.

— Я понял, что карантин бывает двух видов.

Первый, введенный государством карантин, режим чрезвычайного положения. Это повлекло за собой пропуска, закрытие ресторанов и кинотеатров, запрет на массовые мероприятия, свадьбы, похороны, общественный транспорт, масочный режим и использование санитайзеров. В общем, государство ввело ограничения для безопасности каждого гражданина.

Второй – это индивидуальный карантин. Тут почти так же, как в первом пункте. Человек отказывается от участия на массовых мероприятиях, свадьбах, носит маски, используется санитайзеры, соблюдает дистанцию.

Чем отличаются эти два вида карантина?

Если подумать – разница огромная. Это очень простые вещи. Разница в том, что жизнь каждого из нас не принадлежит государству. Жизнь каждого из нас в наших руках. Тут речь идет о тебе, обо мне, о твоих близких.

Поэтому второй вид карантина, по сравнению с первым, более эффективен. Потому что этот карантин завязан на свободе человека. Это связано с личной ответственностью человека за свою жизнь. Это не прихоть мэра или коменданта. Все просто. Берегите себя.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 9