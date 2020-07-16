Премьеры КР и РФ по телефону обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19

Как отмечается на сайте правительства РФ, Михаил Мишустин и Кубатбек Боронов затронули также ряд актуальных вопросов российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Председатель правительства России Михаил Мишустин накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в КР.
«Главы правительств обсудили совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметили важность продолжения российского практического содействия Кыргызстану в борьбе с пандемией», - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте правительства РФ, Михаил Мишустин и Кубатбек Боронов затронули также ряд актуальных вопросов российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Источник: Кабар
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