За сутки в Кыргызстане от COVID-19 умерли 7 человек, от пневмонии - 41

За прошедшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов от COVID-19.
Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.
Из них:
- Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 78 лет);
- Баткенская областная больница – 1 (женщина 71 года);
- Нарынская областная больница – 1 (женщина 72 лет);
- Жайылская территориальная больница – 2 (женщина 42 лет и мужчина 63 лет);
- Кара-Буринская территориальная больница – 1 (мужчина 79 лет);
- Панфилов ЦОВП – 1 (мужчина 53 лет).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 167 случаев.
За сутки от пневмонии умер 41 человек. Из них 20 - по республике и 21 - в Бишкеке.
Всего с марта этого года скончались 612 человек.
Источник: Кабар
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