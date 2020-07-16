За сутки в Кыргызстане от COVID-19 умерли 7 человек, от пневмонии - 41

За прошедшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов от COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Из них:

- Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 78 лет);

- Баткенская областная больница – 1 (женщина 71 года);

- Нарынская областная больница – 1 (женщина 72 лет);

- Жайылская территориальная больница – 2 (женщина 42 лет и мужчина 63 лет);

- Кара-Буринская территориальная больница – 1 (мужчина 79 лет);

- Панфилов ЦОВП – 1 (мужчина 53 лет).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 167 случаев.

За сутки от пневмонии умер 41 человек. Из них 20 - по республике и 21 - в Бишкеке.

Всего с марта этого года скончались 612 человек.

Источник: Кабар