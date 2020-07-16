На утро 16 июля в Кыргызстане выявлен 521 новый случай коронавируса. Всего 12 498 случаев

На утро 16 июля в Кыргызстане зарегистрирован 521 новый случай коронавируса.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 273

- Чуйская область — 74

- Жалал-Абадская область — 43

- Баткенская область — 39

- город Ош — 38

- Иссык-Кульская область — 30

- Ошская область — 16

- Таласская область — 8

Всего по республике зафиксировано 12 498 случаев заражения COVID-19.

За сутки от коронавируса скончались 7 человек. Всего зарегистрировано 167 летальных исходов.

Источник: zdorovie.akipress.org