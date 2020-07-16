На утро 16 июля в Кыргызстане выявлен 521 новый случай коронавируса. Всего 12 498 случаев

На утро 16 июля в Кыргызстане зарегистрирован 521 новый случай коронавируса.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек — 273
- Чуйская область — 74
- Жалал-Абадская область — 43
- Баткенская область — 39
- город Ош — 38
- Иссык-Кульская область — 30
- Ошская область — 16
- Таласская область — 8
Всего по республике зафиксировано 12 498 случаев заражения COVID-19.
За сутки от коронавируса скончались 7 человек. Всего зарегистрировано 167 летальных исходов.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!