Продавались ли за границу лекарства и средства индивидуальной защиты?

Распространяемые в социальных сетях сообщения о продаже за рубеж медикаментов и средств индивидуальной защиты не соответствуют действительности.

Правительство Кыргызской Республики постановлением от 3 февраля 2020 года ввело временный запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызской Республики. Согласно приложению в их числе такие лекарственные и медицинские средства, как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, ибупрофен, азитромицин амоксициллин+клавулановая кислота, моксифлоксацин, имипенем, клиндамицин, рокситромицин, цефазолин, цефепим, цефотаксим, цефтриаксон, цефтриаксон+сульбактам, цефтриаксон+тазобактам, цефуроксим, левофлоксацин, дофамин, фуросемид, норэпинефрин, эпинефрин, натрия хлорид, фамотидин или омепразол в виде инъекций, раствор Рингера, шприцы, устройство для переливания жидкостей, маски медицинские. Также был введен запрет на вывоз из страны одноразовых халатов, используемых пациентами и медицинским персоналом при проведении хирургических операций, костюмов защитных или медицинских халатов, используемых для медицины, биологических костюмов защитных, предназначенных для использования в медицинских целях и защиты от вирусных заболеваний, оборудования дыхательного и газовых масок, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров, респираторных масок, защитных очков медицинских.

При этом в феврале текущего года один раз был направлен гуманитарный груз Китайской Народной Республике от Кыргызской Республики для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).

В складывающейся на сегодняшний день эпидемиологической ситуации в стране считаем безответственным распространять несоответствующие действительности утверждения о продаже препаратов за границу. Вызывает сожаление, что такую информацию распространяют известные политики, нынче занятые предвыборной кампанией.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 2